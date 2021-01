JUHTKIRI | Repsile ei ole valitsuses kohta

Kaja Kallas ja Mailis Reps on edastanud koalitsiooniläbirääkimistelt teateid maksurahust ja Eesti mainest, välispoliitikast ja kaitsepoliitikast... Ent vaja oleks üht tugevat avaldust (ja valitsusleppe peatükki) ka korruptsiooni ja erakondade rahastamise kohta. Piisav pole see, mida Kallas ütles laupäeval – et riik ei saa jääda valitsuseta ning Jüri Ratas on juba võtnud poliitilise vastutuse ja edasisega tegelevad õiguskaitseorganid.