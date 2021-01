Toomas Alatalu: Navalnõi arreteerimine on seotud riigiduuma valimistega Venemaal. Putin näeb, et "Berliini patsient" kogub enda taha režiimivastased jõud

Navalnõi arreteerimise juurde tagasi pöördudes on see nii kevadsuve kui lähiaja probleem. Teatavasti on Venemaal 12. septembril ühtne valimispäev, mis seekord tähendab ka Riigiduuma valimist. 2012-2013 duuma- ja presidendivalimistel näitas Navalnõi, et just tema on see mees, kes võib režiimivastased opositsioonijõud enda taha võtta. Eks seda tunnista ka Putini demonstratiivne keeldumine Navalnõi nime suhu võtmisest – ta räägib Berliini patsiendist, tuntud blogijast jne.