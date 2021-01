ERISAADE | Maris Hellrand: ärgem unustagem, et Kersti Kracht sai kaubelda üksnes Martin Helme enda mõjuvõimuga

„Ootaks ikka ära, mis saab Kersti Krachti ning Hillar Tederi atkäemaksukaasusest," märkis protestikampaania üks juhte. „Väga raske on ette kujutada, et nii lähedane nõunik ministrile ja erakonna juhile tegutseb täiesti enda huvides. Kindlasti pole see eeldus, mille pinnalt maksaks suurettevõtja sadades tuhandetes altkäemaksu."