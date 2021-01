Poliitilises ja majanduskriisis peituvad võimalused suurteks muutusteks. Algus on olnud praegu rabe, ühistest valitsemise prioriteetidest paistab liiga vähe soovi tegelikeks muutusteks, aga ehk on see vaid alguse asi. Muutus alaku korruptsiooni välja juurimisest. Reformierakond on varasemalt silma paistnud küll hea valitsemise võimekusega, kuigi mitte nii hea poliitilise kultuuri viljelemisega.Uus valitsus ei saa mööda vaadata eelmise valitsuse vigadest. Sassi aetud tuba tuleb korda teha ja katki tehtud mööbel tuleb ära parandada. Nimekiri on pikk, tooksin siin välja vaid viis olulisemat.