USA ekspert: Bideni välispoliitika püsib idarindel muutuseta

Endine USA diplomaat Ida-Euroopa riikides ja Venemaa-asjatundja William Courtney arvab, et Washingtonist vaadates pole kolmapäeval ametisse vannutatava Joe Bideni Venemaa-poliitikas midagi uut.

Ehkki president Trump tahtis Putiniga häid isiklikke suhteid, ei muutunud riikide omavahelise läbikäimise sisus suurt midagi. See oli nii seetõttu, et kongressis on püsinud tugev ja kahepoolne toetus Venemaale kehtestatud sanktsioonidele ja teistele Vene-poliitika osadele.