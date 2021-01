ANALÜÜS | Navalnõid ähvardab seekord pikem vangistus

Aleksei Navalnõi on juba üle kümne aasta olnud Vladimir Putini peamine kriitik, keda Kreml üritab iga hinna eest vaigistada. Teda on mässitud kohtuasjadesse ja lukustatud koduaresti. Pantvangi on võetud tema vendki, kes kandis ära kolme ja poole aastase vanglakaristuse. Nähtavasti otsustati Navalnõi viimaks likvideerida, väidetavasti FSB luurajate korraldatud mürgitamise teel. Nüüd, kui see operatsioon läbi kukkus ja Navalnõi on Kremlit trotsides tagasi Moskvasse läinud, peab Putin taas otsustama, mida sellise järjekindla ja tõhusa vastasega teha.

Kreml on siiani kõhelnud, kas Navalnõile tasub määrata samasugust karmi ja pikaajalist vangistust nagu mõnele teisele oponendile. Oligarh Mihhail Hodorkovskile nullindatel määratud kümneaastane vangistus jääb üheks Putini märgilisemaks otsuseks.