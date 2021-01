Arvamus

Jürgen Ligi: free Louis Freeh ehk sulgeme rahapesu peatüki Martin Helme läbikukkumiste arveraamatus

Martin Helme on häälestanud oma järgijad uskuma, et võim tähendab võimalust oponendid vangi panna. Mina olen saanud lõputu hulga konkreetseid ähvardusi tema jüngritelt. Ta ise on avalikult nendele teinud vastavaid vihjeid ja lisanud süüdistusi. Koguni soovituse sooritada rahapesu tõttu enesetapp.