FOTOD | Fotografiska uus näitus "Merror" pakub nii ebamugavustunnet kui naudingut

Näituse pealkiri "Merror" on sulam ingliskeelsetest sõnadest mirror ehk peegel ja error ehk viga. Peegli ja vea ideede ühendamine viitab millelegi pealtnäha täpselt komponeeritule ja kontrollitule, mis võib sellegipoolest peita pinna all ebakõlasid. Just seal saab võimalikuks tõeliselt autentne kogemus.