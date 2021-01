Maris Hellrand, Pille Tsopp-Pagan: tahtsime Veenust, saime Marsi

Kaks aastat tagasi toimus Tallinnas esimene naiste marss, kus riigikogu valimiste eel nõudsid ligi 1000 osalejat naistele suuremat poliitilist esindatust.

Tallinna marss oli osa suuremast rahvusvahelisest liikumisest, mis sai alguse USA suurima naiste meeleavaldusega 2017. aastal pärast Donald Trumpi presidendiks saamist. Praegu saame öelda, et see tume ajastu on lõppemas nii USA-s kui ka Eestis.

Valimistulemused 2019. aastal näitasid, et naistele antud häälte osakaal võrreldes eelmiste valimistega kasvas. Riigikokku kandideerijate hulgas oli ligi kolmandik naisi, valitud saadikute hulgas 28, mis on rohkem kui senine rekord 23,8%. Kaja Kallas võitis valimised võimsalt 20 072 häälega, mida oli üle kahe korra rohkem kui samas ringkonnas kandideerinud peaminister Jüri Ratasel. Valimisööl tundus, et vähemalt naiste esindatuse puhul on asjad liikumas õiges suunas.