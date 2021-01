Siirdeuurija: energiapööret ei saa teha talupojamõistuse abil

Tihtilugu räägitakse üksikutest tehnoloogiatest kui hõbekuulist kliimakriisi lahendamiseks – olgu selleks süsiniku püüdmine ja ladestamine, tuumaenergia, elektriautod või midagi muud. Innovatsioon ei tohiks keskenduda ühele tehnoloogiale, vaid süsteemi kui terviku muutmisele, rõhutab Sussexi ülikooli teadur ja Tartu ülikooli kaasprofessor, siirdeuurija Laur Kanger. Arutasime, mida see täpsemalt tähendab ja kuidas saab olemasolevat süsteemi kuuest eri punktist kangutades energiapööret kiirendada.

Te uurite sotsio-tehnilisi süsteeme, mis on keerukam lähenemine võrreldes sellega, et paneme lihtsalt tuulikud püsti ja arvame, et see lahendabki probleemi. Võtame näiteks linnatranspordi: millele tuleb mõelda, et meil oleks roheline transport?



Meie tavakogemuses on enamasti niimoodi, et tuleb mingi uus tehnoloogia, mis hakkab meie käitumist mõjutama, ja kui ilmneb, et see mõju on halb, siis me oleme ilgelt mures. Praegu oleme näiteks jube mures selle pärast, kuidas nutitelefon meie aju mõjutab või kuidas sisepõlemismootoriga auto mõjutab meie emissiooni.