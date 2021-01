JUHTKIRI | Valitsus, taasta teise pensionisamba maksed

Nüüd, kui Kallas on ise üks otsustajaid, on võimalik kolmandik eelmise valitsuse sammust tagasi võtta. Jüri Ratase valitsus on maksed peatanud 31. augustini 2021. Maksete taastamine kasvõi neli-viis kuud enne seda oleks tõend, et uuel valitsusel on tõsine plaan parandada teise pensionisamba usaldusväärsust. Seederi pensionireformi ei tasu rutakalt tagasi pöörata, sest hulk inimesi on sellega oma plaanid sidunud. Üle 50 000 inimese on raha väljavõtmiseks avaldusegi esitanud. Aga maksete peatamine on nagunii ajutine meede, mille pensionikogujatele kompenseerimise kord on pealegi ebaõiglane – hüvitis makstakse alles 2023.–2024. aastal ja teise samba keskmise tootluse, mitte igaühe tegeliku tootluse järgi.