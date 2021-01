Euroopas langetatakse järgemööda menstruatsioonimaksu. Eesti isegi ei mõtle sellele

Suurbritannia tõi maksu kaotamise esile Brexiti võiduna – Euroopa Liidu käibemaksuseadus ei luba nimelt kehtestada madalamat käibemaksumäära kui 5%. Ent on ka neid, kes kardavad, et Brexit pidurdab hoopis käibemaksu kaotamist ülejäänud Euroopas. Nimelt otsustas Euroopa Parlament 2016. aastal, et hakkab astuma samme tampoonimaksu kaotamiseks. Algatuse eestvedaja oli Briti toonane peaminister David Cameron, keda omakorda survestas 320 000 inimest, kes allkirjastasid menstruatsioonimaksu kaotamist nõudva petitsiooni.

Britid pole ainsad, kes on tampoonide ja hügieenisidemete maksud üle vaadanud. Saksamaa langetas sügisel menstruatsioonitoodete käibemaksu 19%-lt 7%-le. Viimastel aastatel on naiste protestide peale neile kaupadele käibemaksusoodustusi teinud ka näiteks Prantsusmaa, Hispaania, Poola ja Austria.

Selle aasta alguses kaotas Suurbritannia naiste hügieenitoodetelt käibemaksu. Valitsus teatas, et käibemaksu kaotamine on osa nende menstruatsioonivaesusega võitlemise programmist, mille raames hakatakse koolides, ülikoolides ja haiglates pakkuma ka tasuta hügieenitarbeid. Šotimaa otsustas juba novembris, et teeb menstruatsiooniga seotud hügieenitooted naistele tasuta kättesaadavaks.

Ta lisas, et muretseda ei tule üksnes tampoonide või hügieenisidemete ostmise pärast, vaid paljudel naistel kaasnevad menstruatsiooniga kaebused, mis nõuavad lisaväljaminekuid, näiteks ravimeid. Need väljaminekud puudutavad üksnes naisi, seepärast arvab üha enam maailma riike, et hügieenivahendite senine maksustamine on ebaõiglane – naistel pole menstruatsiooni üle valikut.

„[Euroopa Liidu] protsess on pärast seda külmutatud, sest siis otsustasime me EL-ist lahkuda. Meie olime need, kes teemat tagant tõukasid,” ütles menstruatsioonide maksustamise vastu võitlev Briti aktivist Laura Coryton ajalehele The Guardian. „Nii et kui üldse midagi, on tegelikult Brexit olukorra hullemaks teinud, sest kui me oleksime jäänud EL-i, oleks see seaduseelnõu läbi läinud ja mistahes EL-i liikmesriik oleks saanud maksu kaotada, mitte ainult Ühendkuningriik.”

Praegu on arutelu sel teemal Euroopa Liidus sisuliselt seiskunud. Rahandusministeerium märkis, et teema on ka praeguse nõukogu eesistuja Portugali päevakorras, kuid pigem pole tõenäoline, et sellega mingi progress toimub.

Eestis pole hügieenitoodete maksu kaotamine tõsiselt võetava poliitilise aruteluna päevakorda tulnud. 2009. aastani oli tampoonide ja hügieenisidemete (aga ka mähkmete) käibemaks 5%, seejärel 9% ja 2010. aasta kevadest 20%. Teoreetiliselt oleks võimalik riigil kehtestada hügieenitoodetele vähendatud maksumäär 9%, aga seda pole poliitikud vajalikuks pidanud.

Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla märkis, et vältimatuid eluks vajalikke vahendeid on peale naiste hügieenitoodete väga palju. Seejuures on vähendatud, 9% käibemaksumääraga maksustatud puudega seotud kaubad, aga ka raamatud ja ajakirjandusväljaanded.

Et kehtestada madalamat käibemaksumäära, on tarvis ettepanekut koos eesmärkidega, mida soovitakse sellega saavutada, mõjude hinnangut jms, loetles Uusküla. „Samuti on teada, et kui eesmärk on vähendada toodete hinda tarbija jaoks, siis käibemaksumäära vähendamine on selleks kulukaim viis ja pikaajalises perspektiivis see hindu ei langeta. Seda kinnitavad kõik uuringud,” sõnas ta.

Abi annetustest

Kuni naiste hügieenitooted jäävad paljudele kättesaamatuks, on tehtud probleemi leevendamiseks kodanikualgatusi.