ARVUSTUS | Usutav Prantsuse spioonisõu aitab pandeemiarutiinist põgeneda

Kriitikute heakskiidu pälvinud prantsuse spiooniseriaal „Salateenistus” (rež Éric Rochant) kõditab meeli, pakub intelligentset meelelahutust ja õndsaid äratundmismomente. Koduselt mõjuvad nii nolanilik pinget kruttiv muusika, varasematest seriaalidest tuttav Lähis-Ida salateenistujate elu köögipool („Homeland”, „The Spy”) kui ka prantslaste ehe realismipüüdlus.

„Salateenistuse” vastu on publik ja kriitikud olnud iseäranis helded. Populaarne seriaal on jõudnud 122 riigi ekraanidele ja New York Times valis selle viimase kümnendi kolmandaks parimaks rahvusvaheliseks seriaaliks. Sarja esimene hooaeg nägi ilmavalgust juba 2015. aastal ja viimane, viies hooaeg linastus Prantsusmaal eelmise aasta kevadel, kui kehtestati ulatuslik eneseisolatsiooninõue, mistõttu sai sarjast ka karantiiniajaviide.