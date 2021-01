Rain läks pühapäeva, 10. jaanuari õhtul Kosel asuvasse kortermajja, et maksta ära võlg. „Tõin raha ära ja siis tuli teine mees ja ütles, et varsti tuleb Tolik ja toob Tallinnast meditsiinilist piiritust,” räägib Rain. Tolik oli 59-aastane, viis päeva hiljem surnud meestest vanuse poolest keskmine.

„Ta tegi nalja, et apteegist sai. Sain kohe aru, et see on loll jutt, sellist asja apteegis ei müüda.”