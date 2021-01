Selle aasta septembris ja järgmise aasta septembris lähevad kooli lapsed, kes 12 aasta pärast on samas seisus, nagu need, kes täna 12 aastat tagasi kooli läksid - nende akadeemilised ja keelelised oskused ei ole sellel tasemel, et konkureerida ülikoolidesse või tööturul headele ja kõrgetele ametikohtadele.