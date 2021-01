Liisa Past: sõumees-jõumees on läinud. Mis edasi?

Täna vahetuvad maailma ühe kõige äratuntavama kodu elanikud. Viie tunniga kolitakse tühjaks Valge Maja toad, värvitakse üle seinad, riputatakse üles uued kardinad. Ametisse astuva presidendi ja dr Jill Bideni kolimisautod toovad kohale nende mööbli, majapidamises vajaliku ja isiklikud asjad. Pesu pannakse kappi, hambaharjad topsidesse ja sobiv seep kraanikausi kõrvale.

Tegemist on väga üksikasjaliku ja täpselt läbi mõeldud logistikaga. Olme tehakse uutele elanikele sobivaks ja nende soovidele vastavaks. Näiteks olevat president Obama soovinud Valge Maja juurde oma väikestele tütardele kiikesid, mis Trumpi saabudes jälle kadusid. Räägitakse ka, et kiire kolimise tõttu oleks peaaegu juhtunud, et Hillary Clinton oleks läinud oma abikaasa ametisse astumise ballile paljajalu, sest õige kingapaar sattus kogemata Clintonite tütre Chelsea kappi.

Seekord on võimu üleandmine teistsugune.