Joe Biden astub ametisse hambuni relvastatud rahvuskaartlaste kaitse all

Kolmapäeval annab Joe Biden USA presidendi ametivande. Pidulik sündmus toimub erakordses julgeolekuolukorras, sest võimud kardavad kahe nädala taguste sündmuste kordumist. Teistel põhjustel on hirm nahas ka paremäärmuslastel.

Twitterist ja Facebookist minema löödud paremäärmuslased on hakanud alternatiivsetes suhtluskanalites meeleavalduste korraldamise eest hoiatama. „See on lõks, ” kirjutas üks neist Twitteri-suguses keskkonnas Gab. Teises kanalis hoiatas paremäärmuslik Proud Boys, et välja ei tohiks minna. „Kui näete demonstratsioonidel kedagi riides nagu meie, on tegu föderaalagendi või Antifaga.”