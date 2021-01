Eestis luuakse vaktsineerimiskeskused

Kas Eesti ikkagi saanuks Euroopa Liidu ühishanketa suuremas koguses vaktsiine? Miks ei ole riik lisaks ühishankele tootjatega otselepinguid sõlminud? Kas perearstikeskused saavad vaktsineerimisega hakkama? Kuidas lahendatakse nende kodus elavate eakate vaktsineerimine, kes pole võimelised kutse peale perearstikeskustesse vaktsineerima tulema? Kas õpetajad peaksid kuuluma riskirühma, keda hakatakse varem vaktsineerima? Kas ettevõtjatel oleks ehk võimalus vaktsiine ise osta ja oma töötajate vaktsineerimine korraldada?

Need on küsimused, mille üle arutleti täna vaktsiinide teemal kokku kutsutud riigikogu sotsiaalkomisjoni avalikul istungil.

Vaktsiin on kulla hinnaga, äärmiselt oodatud ning muidugi tuli sotsiaalministeeriumi asekantsleril Maris Jessel taaskord klaarida erinevates huvigruppides ikka ja jälle tõstatatavat küsimust: kas Eesti on EL-i ühislepingute süsteemis osaledes saanud ikkagi parimad lepingutingimused? Jesse on veendunud: jah. „Me ei näe võimalustki, et Eesti oleks saanud eraldiseisvalt paremad ja suuremad lepingumahud kui saime seda EL-i ühise lepingu süsteemi raames," kinnitas Jesse.