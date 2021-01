JUHTKIRI | Aidakem hädasolijatel kriisis ellu jääda!

Nende sõnum on lihtne: sellest esmaspäevast on Harjumaa ja Ida-Virumaa söögikohad taas avatud, tulge, sööge kohapeal või tellige vähemalt koju! On ju leevendustest kasu üksnes siis, kui inimesed kaasa aitavad.

Kui vähegi võimalik, toetagem praegu omasid, nagu suvel päris edukalt tegime. Aga samal ajal tuleb loomulikult koroonareegleid järgida.

Ja abi on söögikohtadel hädasti vaja. Nad on juba ligi aasta virelenud tavapärasest märksa väiksema käibega, varem kogutud rasv ammu kontidelt kulunud. Vanalinna krõbedad üürid hoiavad vapramaidki pankrotikursil.

Ausalt öeldes on valitsuse värske leevendusotsus pigem sümboolne samm kui reaalne lahendus – lubatakse ju nende piirkondade söögikohtades kõigest 25% täitumust, lauas tohib istuda üksi või kahekesi ja juba kell 19 tuleb uksed sulgeda. Nii et normaalsest restoraniõhtusöögist võib suu puhtaks pühkida. Rääkimata sellest, et suure osa toitlustuskohtade käibest annab ju alkohol.

Tallinnas asuva Frenchy Bistro omanik Heili Mäeveer-Le Masne iseloomustas olukorda esmaspäevases ETV „Ringvaates” üsna tabavalt. Tema arust on valitsuse leevendus justkui uus kaval lüke: võite restoranid lahti teha, siis me ei pea teile enam toetust pakkuma. Jääb meilegi arusaamatuks, kust riik teab, et just sellised kentsakad pseudoleevendused on parim võimalik lahendus.

Ootame koos restoranipidajatega riigilt ausamat ja paremini põhjendatud poliitikat. Kui valitsus on juba koroonašoki leevendamiseks vabaturumajandusse sekkunud, tehku seda õiglasemalt, süsteemsemalt ja sihitumalt, et abi jõuaks hädalisteni.

