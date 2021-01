Kingitus kõige nõrgemale. Hillar Teder sai Tallinnalt meeletu allahindluse

Üks ametnik meenutab, et peale selle tutvustas linnavaraamet juba algul ideed, et varasemate lepingute rikkumisest juba kogunenud ligi 200 000-eurosed leppetrahvid võiks Tallinn üldse korstnasse kirjutada.

„Läks suuremaks sõneluseks, et kuidas ikkagi nii saab, et ettevõtja jätab kohustuse täitmata ja linn oma huve absoluutselt ei kaitse,” ütles Eesti Päevalehele üks sündmuste juures viibinud ametnik.

Kuidas juhtus, et servituudi hind vähem kui aastaga kaks kolmandikku väiksemaks muutus? „Tegemist polnud kinnitatud või lõplikult heaks kiidetud hinnaga, vaid linnapoolse esimese ettepanekuga,” selgitas Mäger. „On tavapärane, et läbirääkimiste käigus täpsustatakse asjaolusid.”

Kes seal siis osales? Teada on, et linnavaraamet. Asjaosaliste sõnul on enim tööd Porto Franco läbirääkimiste jaoks teinud Tiit Mäger, linnavaraameti õigusosakonna juht, kes on ühtlasi Keskerakonna liige ja kapos ütlusi andmas käinud.

Avalikke parkimiskohti tuli aga juurde seetõttu, et Porto Franco arendusse plaanitud ühe büroohoone asemel rajatakse nüüd hoopis hotell. Kuna hotellile on ette nähtud vähem parkimiskohti, liikusid ülejäävad kohad vabasse kasutusse.

Kinnisvarabüroo Uus Maa hindaja Meelis Tammre selgitas, et teemaa servituudile on keeruline väärtust panna, sest sedalaadi maatükkidel pole turuhinda „Ei saagi öelda, mis asi see saadud summa täpselt on. Kui on vaja tehingut teha, siis mingit numbrit on vaja,” selgitas Tammre.

„On täiesti põhjendatud, et kui arendaja hinnangul on linna kujundatud servituudi tasu ettepaneku alused ebaõiged või vajavad muutmist, siis linna asutused vaatavad oma ettepanekud üle,” kostis ta. „Seega ei tähenda servituudi tasu suuruse täpsustumine seda, et linn oleks teinud kinnistu omanikule järeleandmisi või loobunud põhjendatud tasust.”

Mäger selgitas, et servituudi seadmisel tulebki arendajaga kokkuleppele jõuda ja linn ei saa enda tahtmist peale suruda. Linnavaraameti õigusosakonna juhi jutu järgi leidis Porto Francot esindanud advokaadibüroo, et linna küsitav tasu pole õiglane.

Linnavalitsus küsis veel kinnisvarafirmalt üle, kas 2018. aastal tehtud hindamine on endiselt ajakohane. „Võimalik muutus jääb hindamistulemuse täpsusklassi piiresse,” kinnitas ettevõte, et sama tasu sobib endiselt.

Aasta hiljem rahuldus seesama linnavalitsuse komisjon seletusega, et hinna aluseks võetakse hoopis Domus Kinnisvara hindamine, mis tehti ühel naaberkinnistul. Selle järgi tuli ruutmeetri hind 156,8 eurot ehk arendajale kaks kolmandikku soodsam.

Trahvi ärajätmist põhjendas linnavalitsus seletuskirjas sellega, et kui hakata trahvi nõudma, võib minna kohtuvaidluseks ja seda pole vaja.

„Sanktsioonide rakendamine pärsiks oluliselt juba viibinud arendustegevust. Antud juhul ei ole leppetrahvide rakendamine kooskõlas linna huviga piirkonna arengu osas,” seletas linnavalitsus enda otsust 2020. aasta aprillis.

Samuti arvas linnavalitsus, et saaks arendajalt niikuinii kohtus vastu pükse. „Ajalised takistused ei ole põhjustatud ainult arendajast, mistõttu leppetrahvi sissenõudmine tekitaks vaidluse selle suuruse üle ja kohtupraktikat arvestades on tõenäoline leppetrahvi oluline vähendamine,” sedastab seletuskiri.

„Linna huvi on piirkonna võimalikult kiire väljaehitamine, mitte leppetrahvide ja nende põhjendatud suuruse üle vaidluste pidamine,” ütles Mäger, kes kordas enda läkitatud vastuses nii mõndagi seletuskirja põhjendust.

Just „linna huvi” on silmatorkav sõnapaar, mis seletuskirjas kordub. Suuresti väidab linnavalitsus, justkui oleks linna huvides see, et Porto Franco saaks igal juhul valmis: „Eelkõige on linna huviks piirkonna terviklik areng.”

Miljon eurot altkäemaksu. Kas liiga palju?

Riigiprokuratuuri kahtlustuse järgi võis Keskerakonna võimalik kasu pärast Korbi ja Tederi kokkulepet kasvada „kuni miljoni” euroni.