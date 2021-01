Artiklis on käibele lastud kõik pähe karanud lööklaused ning kui väide reaalse eluga kokku ei lähe, siis on reaalsust sobivalt kohendatud.

Moonutamiseks on appi võetud sildistamine ja pori: olid küll naised valitsuses, aga mitte need õiged. Näiteks on õige naisena ära toodud president Kaljulaid – minu silmis kestlike pereväärtuste õõnestaja. Tänase valitsuse naisministrid pidavat aga naispoliitikuid hoopis diskrediteerima.