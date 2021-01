Vanemate voli lapse lasteaeda valida võib väheneda

Haridusministeeriumis on pärast aastatepikkust ettevalmistust valminud lasteaedade korraldust sätestav eelnõu. Selle paljude punktide seas on üks, mis ähvardab hakata piirama lapsevanemate võimalusi oma lapsele ise lasteaeda valida.Tartu linnavalitsuse alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe pidas kummaliseks, et vanema soov oma lapsele eelistatud lasteaiakohta saada ei paista tulevikus nii tähtis olevat. „Ka vanemate töökoha lähedus võib lasteaiavalikul väga oluline olla. Teisalt on lasteaiavalikul vanematele olulised ka iga konkreetse lasteaia omanäolisus ja eripära, mitte pelgalt elukohale lähima munitsipaallasteaia koha saamine iseenesest,” kommenteeris Kreegimäe