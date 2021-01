JUHTKIRI | Biden annab uue hingamise

Seda kõike said tunda ka tema liitlased. Kui Ameerikal on nohu, tabab ülejäänud maailma gripp. Ta nimetas Euroopa Liitu „vastaseks” ja hakkas meid karistama tollimaksudega. Ta mõnitas NATO-liitlasi („Montenegrolased on väga agressiivne rahvas”) ja kuulutas kohe algul, et allianss olevat igand. Tõsi, tegudes ta pigem suurendas NATO idatiiva julgeolekut ja utsitas õigusega liitlasi kaitsekulutusi suurendama, kuid tekkinud ebakindlustunne elab potentsiaalsete vastaste rõõmuks veel aastaid. Vähesed vaenlased suudaksid teha alliansi kõigutamiseks nii palju, kui tegi Trump.