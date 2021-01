Tuneesia naised tahavad islamitavasid säilitades moodsaid vabadusi

Abderrahim on sündinud rannikulinnas Sfaxis ega kuulu pealinna eliitperekondade hulka, kelle seast on linnapea siiani määratud. Tema valikuga said mõned tabud ja traditsioonid murtud. Esimese naisena osales ta pärast oma sisseõnnistamistseremooniat koos meestega prohveti sünnipäeva tähistamisel. Tuneesia peamošees Ez-Zitouna (Oliivipuu mošee) kohtus ta ka tollase presidendi Beji Caid Essebsiga. Sellega sai näidata, et seadused ei takista Tuneesia naistel olemast linnapea, juhtida muid organisatsioone, ministeeriume või töötada mis tahes muul positsioonil.

Tuntud naisõiguslased, nagu Laila Chebbi, siiski kahtlevad temas, sest Abderrahim on konservatiivse Ennahda Partei liige. Kui Ennahda 2011. aastal parlamenti jõudis, tegi partei ettepaneku kehtestada naistele põhiseadusega „komplementaarne”, meest täiendav roll. Tunise tänavad täitusid protestijatega ja ettepanek võeti tagasi.

Polügaamia keelati



Augustis tähistatakse Tuneesias iseseisvuspäeva ja Prantsusmaa koloniaalimpeeriumist lahku löömist. Esimese presidendi Habib Bourguiba ajal keelati polügaamia, naised said valimisõiguse, nad võisid sisse anda lahutuse ja legaliseeriti abortide tegemine. Tollast isikuvabaduste seadust tuntakse lühendiga CSP.

Pealinnas elav edukas naisarhitekt Siham ütleb LP-le, et Bourgouiba on siiani väga austatud, ka noorte seas. Tänu CSP seadusele hakati Tuneesiat hüüdma kogu regiooni naisõiguslaste majakaks. Seadust on hiljem parandatud ja hiljuti viidi sinna sisse ka punkt, et tuneeslannad võivad oma kodakondsuse lastele edasi anda. 2010. aastani oli see ainult meeste privileeg.