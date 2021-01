VÄLK JA PAUK | Käed eemale Keskturust!

Balti jaama turust on saanud paik, kus mullast juurvilja tuleb tikutulega taga otsida. Iseenesest pole selles ju midagi halba. Vana pilpaküla uuestisünd moodsaks kaubanduskeskuseks on olnud geniaalne äriline arendus – kliendid armastavad seda, müüjad, need, kes järele jäid, ei pea enam tuule käes kössitama ja valik võtab silme eest kirjuks. Saab Jaapani toitu, Hiina hõrgutisi, kalaletist austreid ja Selverist Tallinna kallimat kaupa (Delfi Kasuliku ja teistes ostukorvi võrdlustes on Selver olnud aastaid kõige rahakotivaenulikum toidupood – K. V.).

Aga oot-oot, miks seda siis turuks nimetada?