10 lugu nädalavahetuseks: Erkki Raasuke põles läbi, Putini palee, Kaja Kallase noorus ja armuelu, ralliajakirjanik suletud Prantsusmaal

"Alguses püüdsid tüdrukud muidugi ise hakkama saada. Nädal hiljem lendasid aga raamatud juba läraki vastu seina - koormus oli suur ja nad ei saanud nende reaalainetega üldse hakkama. Kõigepealt nutsid nemad, siis mina, siis kõik koos. Sain aru, et mul pole muud võimalust, kui õppida kõik need keemiad, matemaatikad ja füüsikad kõigepealt ise selgeks," meenutab Hele Kuusik (67) kevadist distantsõpet.

Kui Kaja Kallasest saab meie esimene naispeaminister, siis on see Eesti ajaloos ka esimene kord, kui valitsuse eesotsas troonib endise peaministri järeltulija. Kuidas on Siim Kallase tütar Kaja kujunenud naiseks, kes on valmis tõusma jõupositsioonile?