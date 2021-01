PÄEVA TEEMA | Urmas Reinsalu: väited Tsihhanovskaja Moskva-meelsuse kohta on Lukašenka mäng, mida ei tohi uskuda

"Kõigil neil kandidaatidel on selge seos Moskvaga. Viimase vaatevinklist saaks olla nende eesmärk vaid üks: Aljaksandr Lukašenkast tüdinud rahvamassi abiga võtta maha isepäine diktaator ning asendada ta rohkem etteaimatava ning juhitavaga, kes kiirendaks Valgevene liikumist Venemaa kursil.

Kõik ülalnimetatud kandidaadid kasutasid selgelt venemeelset retoorikat. Küsimused nagu „Kelle oma on Krimm?" või „Teie suhtumine Venemaasse?" tekitasid neis raskusi. Oma esinemistes ei kasutanud nad üldjuhul valgevene keelt." (EPL 22.01)

Ma ei ole nende mõttekäikudega kuidagi nõus.

Õige on, et Lukasenka on aastaid mänginud Läänega optilist mängu, et tema survestamine massiliste inimõiguste rikkumise asjus toob kaasa Valgevene sattumise hoopis Venemaa mõjusfääri.

See, ja muuhulgas kuus aastat tagasi sanktsioonide leevendamine, on olnud Euroopa Liidu moraalne ja strateegiline viga.