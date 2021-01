Kino on sama tähtis kultuuriliik nagu muuseum ja teater ning neid ei saa kohelda erinevalt. Kino (ja teater) on inimestele oluline pinge mahavõtmise ja lõõgastumise koht. Nagu kirikuski saavutab külastaja kinos vaimset rahulolu. Inimestel tekib ka ühte kogukonda kuulumise tunne, kui nad koos teistega (turvalises) kinosaalis filmile kaasa elavad. Kui see kõik on keelatud, võib inimene langeda stressi või koguni depressiooni.