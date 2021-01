NÄDAL KOMMENTAARIUMIS: saatke Putinile IKEA kataloog!

joe1 „2019 kevadel lükkas Jüri Kaja kõrvale ja moodustas ise valitsuse. Tollal võis arvata, et juhtmõtteks sellise otsuse tegemisel oli vaid peaministritoolil maksimaalselt püksitagumikku poleerida. Vaadates Kaja praegust sahmimist tundub, et Jüri kuues/seitsmes meel andis mõista, et ta otsus oli ka Eesti seisukohalt ainuõige.”

Maali, maalt muidugi

„Kas on kellelgi ette näidata, millal irisejad rahul on olnud? Pärast valimisvõitu iriseti, et Kaja Kallas oli liiga jäik, nüüd, et liiga järeleandlik. Vahepeal, et äkki on õppinud jne. Tänage õnne juba seepärast, et räuskajate ja ropendajate võimalused rahva moraali rikkuda on pisut vähemaks jäänud. Juba see annab rõõmu edasi elada. Kommentaariumides käib allapoole vööd mõttelaad muidugi edasi, aga ju siis pole rohkemaks võimeid.”