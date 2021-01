Navalnõi staabi juht: millal te ometi hakkate Venemaalt Eestisse varjule kanditud raha arestima?

Oleme näinud milleks on võimelised Venemaa ja Valgevene režiimid. Kas kõige hullem on alles ees?

Tõepoolest, hullem on alles ees, kui me praegu ei reageeri nende režiimide tegevusele. Praegusel kujul kujutavad Lukašenka ja Putini režiimid ohtu kogu tsiviliseeritud maailmale. Nende režiimide põhilisteks ekspordiartikliteks on vägivald ja korruptsioon.

Meie Euroopa ja Eesti sõpradel on, mille üle järele mõelda. Kui ma ei eksi, siis Eesti kõige rikkaim naine on Moskva aselinnapea Maksim Liksutovi abikaasa.