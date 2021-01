Vene võim punnitas hullult, et noored jääksid laupäeval koju. Haridusministeeriumi käsul saatsid koolid lapsevanematele sõnumeid üleskutsega hoida lapsi kodus luku taga, et „kaitsta ebaküpset psüühikat“. Mitmes suures ülikoolis kuulutati laupäeval välja erakorralised õppepäevad. Üliõpilasi hoiatati, et kõiki meeleavaldustel osalenuid ootavad tagajärjed.

Varem Vene parlament keelas alaealistel üldse tänavameeleavaldustel osalemise ning tuginedes sellele nõusid võimud sotsiaalmeediakanalitelt kõikide videote blokeerimist, mis viitavad alaealiste osalemisele Navalnõi toetusmiitingutel. Loomulikult see ei aidanud.

Miks nad kartsid eriti noorte osalemist?