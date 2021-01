51-aastane bulgaarlane Grozev on Vene võimude poolt vihatud mees. Ja et sellest veel vähe oleks, sai ta just teada, et Vladimir Putini juhitav riik on valmis tapma inimesi, kes sellele ei meeldi, märgib Yle.

Tema uurimine Bellingcati juures viis mullu detsembris Navalnõi mürgitajate paljastamiseni. Tegemist oli Venemaa julgeolekuteenistuse (FSB) agentidega. Grozev oli kohal ka siis, kui Navalnõi ühele julgeolekutöötajale helistas ja pettis viimaselt operatsiooni kohta välja detailse ülestunnistuse.