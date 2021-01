ANALÜÜS | Skisofreeniline koalitsioonileping. Eesootava kohta seal vastuseid pole

On X, on Y. Aga kuhu jäi Z?

Võimulepe on tehtud kaheks aastaks – järgmiste riigikogu valimisteni 2023. aastal. See on üsna etteaimatav horisont. Oodatav majanduskasv, riigieelarve laekumised, kulude struktuur on enam-vähem teada. Seega: tahate midagi ära teha, näidake ka lahendustee. Probleem X vajab kõrvaldamist, see maksab Y summa ja raha tuleb Z kohast.

Aga kui palju raha? Kust see võetakse? Ei sõnagi. Haigekassa eelarve on fikseeritud sotsiaalmaksu osaga, mis neile laekub. Sellest on puudus, selge see. Ravijärjekordade teema on nii pika habemega, et sotsiaalministeeriumis on lookas riiulite kaupa analüüse, kui palju saab ravijärjekordi vähendada miljoni või viie miljoni euro eest. Mille arvelt raha võetakse ja kui palju vähendatakse järjekordi 2023. aasta kevadeks? Ei tea.