Ametist lahkuv kultuuriminister Tõnis Lukas: see aasta on läinud kahe ette

Ametist lahkuv kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) ütleb, et keerulisest viimasest aastast hoolimata ei tekita saabuv puhkus temas kergendustunnet, sest palju jääb pooleli. „See on nagu kalli sõbra juurest lahkumine. Olen kultuuri- ja haridusvaldkonnas kõrvupidi sees, armastan neid. Ma ei ole siin ainult poliitik,” sõnab Lukas.

Kui oma ametiajale tagasi vaatate, siis mis on kõige suurem õnnestumine?

Kultuur oli selles valitsuses oluline teema, see teeb mulle rõõmu. Arvan, et teadmine, et Eesti riigi ja rahva identiteet ning toimimisloogika rajanevad väga palju kultuuril, jõudis rohkem kohale. Eesti riik ongi ju kokku pandud meie kultuuri ja keele säilimiseks. Saime näidata, et kultuur on väga oluline osa majanduse vereringest, näiteks turismist.

Pean väga oluliseks laulu- ja tantsupeo traditsiooni jätkumise kindlustamist. Protsessiga seotud kollektiivide, sealhulgas orkestrite juhid said riikliku palgatoetuse. Tulevikus on see amet nagu iga teinegi. See on oluline, et tuua juurde noori ja et inimesed ära ei kuluks. Pole inimlik juhtida 10–11 kollektiivi. Laulu- ja tantsupeo seaduse ettevalmistamine on samuti tähtis.