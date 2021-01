Trump haub kättemaksu vabariiklastele, keda peab reeturiteks

Joe Bidenile kaotamise pärast ikka veel ärritunud Trump on vihjanud uue erakonna loomisele, mille nimeks võiks saada MAGA Partei (Make America Great Again Party) või Patriootide Partei. Osa vaatlejaid peab seda ähvardust taktikaks, mille eesmärk on hoida kõhklevaid senaatoreid enne veebruaris senatis algavat kohtuistungit kontrolli all. Pühapäeval tülitsesid vabariiklaste liidrid avalikult Trumpi süüdistuse ja partei tuleviku üle.