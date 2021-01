Marleen Allemann: Kaja Kallas ja Mailis Reps, ärge unustage vaimset tervist!

Tahaks loota, et teemaga minnakse tõesti julgelt edasi. Olukorras, kus alla pooltes koolides on ametis psühholoog ning kus iga kaheksas laps tunneb iga päev, et on üksik ja tal pole kellegagi oma murest rääkida, oleks ilmselgelt vale piirata noorte võimalusi spetsialisti juurde jõuda.

Samal ajal on see kõigest üks muutus, mida oleks vaja teha. Kliiniliste psühholoogide suur puudus ei ole tõenäoliselt paljudele uudis, küll aga see, et selle kvalifikatsiooni saamiseks tuleb läbida kohustuslik kutseaasta, mida riik hiljutise ajani üldse ei tasustanud. Möödunud aasta lõpus puudu olev raha (400 000 eurot aastas) küll leiti, et seda pudelikaela leevendada ja noori taas psühholoogiks õppima motiveerida, kuid kindlus on esialgu olemas ainult neljaks aastaks. Nii olulise murekoha puhul tuleks ilmselgelt minna pikaajalisemate ja kindlamate lahenduste teed. Küsitavaks jääb seegi, kas 1300-eurone brutopalk, mida rahastus magistrikraadiga spetsialistile võimaldaks, suudab piisavalt paljusid noori motiveerida, et psühholoogipõuda reaalset vähendada.