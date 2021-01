Kiik: veebruaris vaktsiinitarned vähemalt kahekordistuvad

Eile õhtul kogunes valitsuse teadusnõukoda, mis annab valitsusele oma soovitused. Täna pärastlõunal koguneb uus valitsus COVID-19 olukorraga tutvuma ja teadusnõukoda esitab oma soovitused. Kiige sõnutsi ei tee valitsus teisipäeval ilmselt mingeid otsuseid, need tulevad tõenäoliselt neljapäeval. Tema sõnutsi on ka varem tehtud nii, et teisipäeval arutatakse võimalikke meetmeid, seejärel hindavad ministeeriumid kiiresti nende majanduslikku mõju ja juriidilist külge ning neljapäeval tehakse otsus.

Tipphetk võib olla möödas



Nakatumisnäitajate ja ka reoveeuuringu tulemuste järgi ilmutab viiruse levik Kiige sõnutsi stabiliseerumise märke. Ent Tartu ülikooli juhuvalimiga seireuuringust paistab, et jaanuaris on nakatunuid olnud kaks korda rohkem kui detsembris. „Vara on pandeemia lõppu kuulutada, aga väga loodan, et nakatumise tipphetk on möödas,” ütles Kiik.

Kõige halvem variant on kord juba leevendatud piiranguid uuesti kehtestada.

Valitsus on juba piiranguid leevendanud. Muu hulgas läksid eile kogu Eestis kooli kõigi vanuserühmade lapsed, ent osa piiranguid, mis puudutavad näiteks meelelahutust ja huviharidust, kehtib endiselt. Kiik ütles, et piirangute leevendamisega ei tasu kiirustada, sest kõik lõdvendused kardetavasti ikka hoogustavad viiruse levikut. Kõige halvem variant on kord juba leevendatud piiranguid uuesti kehtestada, sest see tekitab palju segadust.

Eestis on eilse seisuga vaktsineeritud 26 126 inimest, neist 23 722 esimese ja 2404 inimest kahe doosiga. Eile jõudis terviseametisse järgmine Pfizer/BioNTechi vaktsiinisaadetis, milles oli 11 700 doosi. Sel nädalal jätkub vaktsineerimine hooldekodudes, samuti jätkatakse inimestele teise vaktsiinidoosi süstimist. Eestis on kokku 191 hooldekodu, millest on praeguseks esimese vaktsiinidoosi saanud 54 hooldekodu elanikud ja töötajad. Samuti on alustatud vaktsineerimist erihooldekodudes. Erihooldekodusid on kokku 55.

Kolmas vaktsiin saab müügiloa