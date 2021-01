Kiik: veebruaris vaktsiinitarned vähemalt kahekordistuvad

Sotsiaalminister Tanel Kiik jätkab uues valitsuses tööd tervise- ja tööministrina ning juhib edasi koroonavastast võitlust. Üks uue valitsuse esimesi tegevusi ongi koroonakriisi olukorraga tutvumine.

Eile õhtul kogunes valitsuse teadusnõukoda, mis annab valitsusele oma soovitused. Täna pärastlõunal koguneb uus valitsus COVID-19 olukorraga tutvuma ja teadusnõukoda esitab oma soovitused. Kiige sõnutsi ei tee valitsus teisipäeval ilmselt mingeid otsuseid, need tulevad tõenäoliselt neljapäeval. Tema sõnutsi on ka varem tehtud nii, et teisipäeval arutatakse võimalikke meetmeid, seejärel hindavad ministeeriumid kiiresti nende majanduslikku mõju ja juriidilist külge ning neljapäeval tehakse otsus.