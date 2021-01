Aga see ei ole kõige olulisem. Inimesed tulevad, inimesed lähevad, inimesed on surelikud. Oluline on see, kuidas see valitsus sündis. See valitsus on sisuliselt sündinud riigipöörde tulemusena. Täpselt ajastatud, ja nagu üks naljahammas ütles, kaporatuuri poolt läbiviidud operatsiooni tulemusena. See on, see on tõeline oht demokraatiale, see on tõeline oht Eesti püsimisele.