FOTOD | Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis avati näitus linnaloomadest Tallinna ajaloos

Näituseruumi on ehitatud keskaegne linnatänav, kus näeb koduloomade elukäiku seasulust peolauani. Torni keldrikorrusel avatakse aga metsikute ja taltsutamata loomade maailm. Jutuks tuleb, millist eksootikat tõid linlase ellu rändtsirkused ja kuidas nägid välja tänavad, kui seal sõitsid sajad voorimehed. Päevavalgele tuuakse ka elukad, kes elasid linlaste fantaasias või siis voodilinade vahel.

Näituse on loonud Nukufilmi kunstnikud ja butafoorid, kes on kujundanud ühtaegu mängulise, aga ka tõetruu ruumikogemuse. Kohtumist vaatajaga ootavad rõivastatud siga, Kalamaja randa eksinud küürvaal, ükssarvikust inspireeritud raamaturiiul ja kari rotte. Elajate kohta saab teadmisi ammutada mängides – pane ise kokku kimääre, leia pühakute ja loomade paarid, kasuta luuvurri või proovi kaela searange.

Näituse loomisel on osalenud tosinkond ajaloolast. Koduloomade pidamisest on kirjutanud Inna Jürjo, eksootilistest loomadest Pia Ehasalu. Tekstid on sujuvaks silunud lastekirjanik ja loodusemees Juhani Püttsepp.