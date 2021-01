Vene propaganda karvane käsi takistab Eestis koroonaviirusest taastumist

Kui sisestada Venemaa uudistekanali RIA Novosti portaali otsisõna „Pfizer", on ilmekalt näha, millise fooniga Vene meedia vaktsineerimist kajastab.

„Viis inimest suri pärast vaktsiini manustamist", „Prantsusmaal teatati rohkem kui 130-st Pfizeri vaktsiini kõrvalmõjust", „Iisraeli arst kurtis Pfizeri vaktsiini tüsistuste üle", „Iirimaa teatab 80-st Pfizeri kõrvalmõjust", „Euroopa Liit võttis otsuse Pfizeri vaktsiini turule laskmiseks vastu surve all", „Norras 23 surnut".

Tegemist on selgelt koordineeritud tegevusega. Need pealkirjad pärinevad kõigest viiepäevasest vahemikust. Andmed näitavad, et süstemaatiline propaganda on avaldanud Eestis selget mõju isegi meie haiglate töötajatele.

„See probleem on osa suuremast integratsiooniprobleemist, mida ei ole siiani Eesti riigis lahendatud,” ütleb kaitseväe akadeemia lektor ja vene infooperatsioonide ekspert Igor Kopõtin.