Kõigepealt teatas üks vaktsiinitootja, et Euroopale mõeldud tarnetes tekib häire, seejärel tuli sama sõnumiga lagedale teine ravimifirma, kelle vaktsiini pole Euroopa ravimiamet isegi veel heaks kiitnud.

Euroopa ametnikud kahtlustavad, et sõlmitud lepingutest hoolimata on firmad EL-ile mõeldud vaktsiinid mujale maha müünud. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht ütleb, et vaktsiinide saatuse kohta on veel vara midagi öelda, kuid ettevõtte senised selgitused pole piisavad.