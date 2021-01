JUHTKIRI | Soome reisikeeld pole põhjendatud

Meie põhjanaabritel on teistele riikidele reisipiirangute kehtestamiseks üks arvestatav argument: Soome on viimase kahe nädala koroonaviirusega nakatumise kaardil ainsana Euroopas kollast värvi. Eesti on tumepunast, kõige ohtlikumat värvi (nagu peaaegu kogu ülejäänud Euroopa). Positiivsete koroonaproovide osakaalu poolest on Soome samuti Eestist turvalisemas kategoorias, aga kolmanda tähtsa näitaja, proovide tegemise ulatuse poolest Eestiga samas.

Siiski on Soome piirangud arusaamatud ega ole teadusega põhjendatud. Pigem on tegemist kummardusega Soome ametiühingutele või Soome valitsuse sooviga demonstreerida otsustavust võitluses koroonaga. Raske on nimetada seda otsust läbimõeldud katseks takistada koroonaviiruse levikut.

Teadlaste mudelid mullukevadiste reisipiirangute kohta ütlevad, et riikidevahelise liikumise lõpetamisest võis kasu olla päris pandeemia algusjärgus. Hiljem, kui viirus oli juba laiali levinud, enam mitte.