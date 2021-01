RAAMATUBLOGI: Ükskord politseinik, alati politseinik

Friedrich Dürrenmatt näiteks on üleilma tuntud kui suurepärane näitekirjanik, ent avaldas ka kolm aplausi väärt krimiromaani, mida nende sügavuse tõttu tavakrimkadeks kindlasti pidada ei saa. Või siis Hansjörg Schneider... Ta on kirjutanud hulga proosat, näidendeid, ühe ooperilibreto ja krimisarja, kus juhtumeid lahendab planeedi üks sümpaatsemaid komissare Peter Hunkler. Kusjuures nii Dürrenmatt kui Schneider on šveitslased ja tundub, et seal juustumaal ei vaadata krimkade loojatele viltu.