Itaalia valitsuskriis võib viia Salvini ja Berlusconi võimuliiduni

Renzist, kes mängis Conte teise valitsuse moodustamisel võtmerolli, sai nüüd ka võimuliidu kukutaja. Jaanuari keskel lahkusid tema partei ministrid valitsusest. Parlamendi esindajatekoja ja senati usaldushääletused lõppesid küll Conti jaoks edukalt, ent teisipäeval pani ta ameti maha, sest selgus, et tema lubatud justiitsreformi toetuseks ei saada hääli kokku. Paljud vaatlejad peavad Renzi ja Conte põhimõttelisi vaidlusi üksnes ettekäändeks ja arvavad, et Renzi peamine eesmärk on püsida pildil ja ehk ka ise peaministriks saada. Sama mõtet haub Conte endine asepeaminister, parempopulistliku Liiga juht Matteo Salvini, kellel oleks erakorraliste valimiste korral arvatavasti võimalik moodustada koalitsioon Silvio Berlusconi ja neofašistidega.