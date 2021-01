Euroopa tüli AstraZenecaga ähvardab veelgi paisuda

Vaktsiinitootja AstraZeneca ja Euroopa Liidu vägikaikavedu võttis eile uue pöörde, kui ettevõtte tegevjuht teatas, et neil pole olnudki mingit lepingulist kohustust toota kindel kogus vaktsiini.

Kolmapäeval jäi ära AstraZeneca ning Euroopa Komisjoni ja EL-i liikmesriikide esindajate kohtumine. Euroopa Komisjon teatas, et firma eelistab etteheidetele kirjalikult vastata. Seejärel ütles Austria, et kohtutakse hoopis neljapäeval. AstraZeneca keeldus alguses midagi kommenteerimast, siis aga väitis, et kohtumine toimub kolmapäeval nagu plaanitud.