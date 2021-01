Euroopa tüli AstraZenecaga ähvardab veelgi paisuda

Kolmapäeval jäi ära AstraZeneca ning Euroopa Komisjoni ja EL-i liikmesriikide esindajate kohtumine. Euroopa Komisjon teatas, et firma eelistab etteheidetele kirjalikult vastata. Seejärel ütles Austria, et kohtutakse hoopis neljapäeval. AstraZeneca keeldus alguses midagi kommenteerimast, siis aga väitis, et kohtumine toimub kolmapäeval nagu plaanitud.

AstraZeneca tegevjuht Pascal Soriot vastas etteheitele mitme Euroopa ajalehe jaoks antud intervjuus, et ettevõttel ei olevat lepingulist kohustust, vaid nad olevat ainult lubanud „anda endast parima”, et Euroopa Liitu vaktsiiniga varustada. Soriot’ väitel seisneb põhiprobleem selles, et EL tellis 400 miljonit doosi kolm kuud pärast seda, kui ettevõte oli sõlminud lepingu brittidega. „Põhimõtteliselt ütlesime meie, et anname endast parima, kuid ei saa õnnestumist garanteerida,” sõnas Soriot.