Hoop sõjalisele riigikaitsele: praegu on puudu 444 miljonit eurot

On otsustatud, et koroonapandeemiast tingitud majanduslanguse kiuste kaitsekulutusi 2024. aastani ei kärbita, et tagada riigikaitse järgmise kümne aasta arengukava eesmärkide täitmine. Ent arengukava võib suures osas jääda ainult paberile, kui uuelt valitsuselt ei tule täienduseks 2024. aastani antud rahastuskindlusele kindlat sõnumit: järgmise kümnendi jooksul on kaitsekulude tase vähemalt 2,23%.