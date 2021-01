Järjekordne eliitvaktsineeritu: sotsiaalministeeriumi kantsler

Alles äsja selgus, et Rakvere haigla juhtkond pakkus oma nõukogu liikmetele vaktsineerimist ning neli inimest – nõukogu esimees Toomas Varek ja liikmed Mihkel Juhkam (ühtlasi Rakvere linnavolikogu esimees), Peep Vassiljev (Rakvere vallavolikogu esimees) ja Einar Vallbaumi (Viru-Nigula vallavanem ning maakondliku omavalitsusliidu esimees) – sellega ka nõustusid.

Nüüd selgub, et sarnaselt on käitunud ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhtkond, kes on vaktsineerimist pakkunud oma nõukogu liikmetele.