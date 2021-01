President sõidab 200-ga. Pariisist peatumata mööda, kuhu edasi?

Presidendi kantselei otsuse ajastus on mõistetav ja läbinähtav. Hoolega valiti päeva, mil teatada, et Kersti Kaljulaidi jaoks on OECD ehk majanduskoostöö ja arengu organisatsiooni peasekretäriks saamise lootus kustunud. Ametlik teadaanne selle kohta saadeti välja Kaja Kallase valitsuse ametisse astumise päeval, kui oli lootust sellega vähem tähelepanu äratada.

„Konsulteerides erinevate OECD liikmesriikidega oleme jõudnud arusaamisele, et minu võimalik asumine sellele ametikohale alles pärast vabariigi presidendi ametiaja lõppu pole mitme riigi jaoks sel pingelisel ajal parim lahendus, mistap loobun edasisest kandideerimisest,” põhjendas Kaljulaid teate kaudu oma otsust.

Kõlab päris imelikult, et paari kuu pärast (OECD peasekretäri vahetus peaks toimuma kesksuvel, presidendi ametiaeg lõppeb oktoobris) aetakse nüüd mõnes pealinnas juuksekarva pooleks. Äkki oli lihtalt hea aeg loobuda, sest teised kandidaadid olid paremad?